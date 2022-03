Flandre: deux Amstaffs agressent une personne âgée et son chien

Deux Amstaffs ont surgi de nulle part et se sont jetés sur un golden retriever et sa propriétaire Mieke Van Hellemond, près de Schildestrand, en Flandre.

Mieke livre sa version des faits à la Gazet van Antwerpen : « C’était terrible, ils ont non seulement mordu Umabel aux jambes, à la tête et au cou, mais ils m’ont aussi eue. J’ai été emmenée en ambulance à l’hôpital de Malle. Ils ont soigné mes hématomes et surtout mes mains, qui sont dans un mauvais état. Le chirurgien de la main a passé trois heures à réparer les tendons mordus et les os brisés. Au moins six semaines de plâtre sur les deux mains m’attendent ». Des passants ont tenté d’intervenir. Mais il est difficile de calmer un chien en furie. Heureusement, la chienne agressée est en vie.