Le Mexique et les États-Unis qualifiés pour le Mondial au Qatar comme attendu

Les Mexicains et Américains ont respectivement battu le Salvador et le Costa Rica pour rejoindre le Canada parmi les pays qualifiés dans la zone Concacaf.

Le Mexique, vainqueur du Salvador (2-0), et les États-Unis, bien que battus au Costa Rica (2-0), ont validé leur billet mercredi pour le Mondial-2022, lors de la 14e et dernière journée des qualifications de la zone Concacaf.

Mexicains et Américains finissent respectivement aux 2e et 3e places du groupe derrière le Canada, déjà qualifié et qui s’est classé 1er, malgré sa défaite au Panama (1-0).