Le syndicat chrétien mènera une action à Bruxelles vendredi pour des "salaires décents"

Se nourrir, se déplacer, se chauffer et s'éclairer est devenu source d'angoisse et d'incertitude pour de nombreux ménages, s'inquiète le syndicat chrétien qui cite notamment la hausse des factures énergétiques et des biens alimentaires. "Pourtant, les bénéfices des entreprises n'ont jamais été aussi élevés", remarque Clarisse Van Tichelen, coordinatrice du service d'études de la CNE. "Les bénéfices nets des entreprises ont bondi en 2021 et la prévision pour 2022 continue de croître."

Les représentants des travailleurs demandent une révision de la loi de 1996 qui fixe la norme salariale, soit la marge d'augmentation maximale des salaires que peuvent négocier les partenaires sociaux lors de l'accord interprofessionnel (AIP). La norme salariale de 0,4% fixée lors du dernier accord social représentait déjà "une insulte", rappellent-ils.