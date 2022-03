Les Diables perdent leur première place au classement FIFA: «Aucun numéro 1 n’est devenu champion du monde», relativise Martinez

Plus qu’un jour avant le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En route pour assister au tirage, Roberto Martinez est revenu sur la perte de la première place du classement FIFA des Diables rouges, au profit du Brésil. « Je ne suis pas superstitieux mais jusqu’à présent, aucun numéro 1 au classement FIFA n’est devenu champion du monde, donc je suis soulagé », a déclaré le sélectionneur national dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Martinez a ensuite indiqué qu’il n’espérait pas éviter certaines équipes en particulier en groupe. « Le nom des adversaires n’est pas prioritaire pour moi », a-t-il insisté. « Je n’ai pas de pays en tête que je veux absolument éviter. Ce qui est plus important, c’est de savoir quand on débute le tournoi. Si on débute tard, on aurait plus de temps pour récupérer. La plupart de mes joueurs joueront encore en club le 13 novembre. Nous nous réunirons de toute façon le lundi 14 novembre, mais reste à voir si nous aurons le temps de nous retrouver d'abord à Bruxelles et peut-être même de faire un match amical, ou si nous devrons être au Qatar tout de suite. Je préfère commencer le plus tard possible. »