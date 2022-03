Procès Arco - ArcoClaim demande la nomination d'un médiateur judiciaire

ArcoClaim recherche une solution au litige concernant les sociétés Arco avec la banque Belfius, l'Etat belge et Beweging.net. Selon l'ASBL, depuis quelques années, la loi prévoit la possibilité de désigner un médiateur lors d'une procédure en cours.

"Ce médiateur judiciaire dispose d'un certain nombre d'instruments exceptionnels qui s'écartent de la procédure classique", explique le président Ab Flipse. "En principe, le médiateur est une personne neutre désignée par le tribunal qui, en utilisant des techniques sophistiquées et en toute confidentialité garantie par la loi, peut aider les parties à trouver une solution à l'amiable. Le médiateur n'est pas un juge ou un arbitre et n'a pas de pouvoir de décision. La pratique a montré que l'implication de médiateurs peut conduire à des résultats remarquables même dans des dossiers très complexes."