Roberto Martinez avant le tirage au sort du Mondial 2022: «J’aimerais entrer dans le tournoi le plus tard possible»

Flanqué de Piet Erauw (team manager), Brecht Schelstraete (communication), Carolien Van Hoecke (agence de voyages) et Stefan Van Loock (attaché de presse), Roberto Martinez a accordé quelques minutes à la presse belge avant le décollage vers Doha. Comme les 29 des 32 sélectionneurs déjà qualifiés. Le technicien catalan a rejoint sur place Peter Bossaert (CEO), Pegie Leys (directrice juridique) et Michael Verschueren (administrateur et remplaçant du président fédéral Robert Huygens) pour assister « sans appréhension ni attente particulière » au tirage au sort de la phase de groupes de la 22e édition du Mondial.