L’appel de Sergio Busquets à Lionel Messi: «Il nous manque et je suis sûr que nous lui manquons aussi»

Dans un entretien accordé au média espagnol RAC 1, Sergio Busquets est revenu sur le départ de Lionel Messi. Et l’international espagnol à admis que le septuple Ballon d’Or lui manquait aussi bien sur les terrains qu’en dehors. « Il nous a tellement donnés et faisait des différences énormes », a débuté Busquets.

« Après tant d’années, c’est normal qu’il nous manque et je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi. Il a changé de coéquipiers, de ville et d’équipe… J’aimerais qu’il revienne, mais c’est très difficile, il a un contrat. »