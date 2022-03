Zone euro: le taux de chômage toujours au plus bas en février, à 6,8%

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage atteint 6,2% en février, contre 6,3% en janvier et 7,5% en février 2021.

A 6,8%, le chômage est à son niveau le plus bas depuis la création de la zone monétaire unique en 1999.

En Belgique, le taux de chômage communiqué par Eurostat est de 5,6% en février, tout comme en janvier. En février 2021, il était de 6,8%.

L'Office européen des statistiques estime qu'en février 2022, 13,267 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,155 millions dans la zone euro. En un an, le chômage a diminué de 2,568 millions d'unités dans l'UE et de 2,15 millions dans la zone euro.