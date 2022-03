Quels adversaires pour les Diables au Qatar? Voici la composition des quatre chapeaux pour le tirage au sort

Quel que soit le résultat du hasard, le sélectionneur national Roberto Martinez ne s’inquiète pas. « Je ne dis pas d’avance non à un adversaire fort en phase de groupes. Cela a aussi ses avantages. Un grand pays me convient ». La Belgique est en tout cas assurée d’éviter en phase de groupes le Qatar, le Brésil, la France (tenante du titre), l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal qui seront les autres têtes de série des huit groupes du premier tour.

Trois équipes issues de trois barrages ne seront pas encore connues au moment de ce tirage qui concernera au total trente-deux nations. Le barrage intercontinental entre le 5e d’Amérique du Sud, le Pérou, et le vainqueur du barrage de la zone Asie soit l’Australie ou les Émirats arabes unis, doit se jouer en mai ou juin. De même que celui entre le 4e de la zone Concacaf, le Costa Rica, et le vainqueur de la zone Océanie, la Nouvelle-Zélande, qui se disputera en juin à Doha. Il faudra aussi attendre pour connaître le dernier qualifié européen. Le premier tour de barrage entre l’Écosse et l’Ukraine a été reporté en raison de l’invasion de ce dernier pays par la Russie. Le pays de Galles attend le vainqueur en finale. On connaîtra à l’issue de celle-ci le treizième et dernier représentant du Vieux continent dans l’Émirat à l’automne.

Les chapeaux du tirage au sort

Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, Qatar.

Chapeau 2 : Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suisse, Croatie, Uruguay, Mexique, États-Unis.

Chapeau 3 : Iran, Sénégal, Maroc, Serbie, Japon, Corée du Sud, Pologne, Tunisie.

Chapeau 4 : Canada, Cameroun, Équateur, Ghana, Arabie Saoudite.