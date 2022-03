Voici les objets que Bruxelles veut interdire à la vente pour préserver le bien-être animal

Le ministre bruxellois du Bien-être animal Bernard Clerfayt dresse une liste d’objets pour demander au fédéral d’en interdire la vente, relate SudInfo. En effet, le ministre Défi travaille sur la création d’un Code du Bien-être animal. « Nous examinons, dans le cadre de l’élaboration du futur Code du Bien-être animal, une liste d’objets pour lequel nous pourrions faire une demande générale d’interdiction de commercialisation », explique le ministre. « Par exemple, on sait que le bocal rond a un impact sur le stress des poissons. Les feux d’artifice ou certains types de collier pour chien comme les colliers électriques posent aussi question au niveau du bien-être animal. »

Pour le moment, l’utilisation de bocaux est autorisée en région bruxelloise. « On pourrait l’interdire mais on ne va pas commencer à contrôler la taille de l’aquarium dans chaque ménage. Interdire la vente de bocaux serait bien plus efficace », commente le ministre.