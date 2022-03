Ruud ou Cerundolo en finale: Miami joue les surprises

Privé à la base des blessés Roger Federer (vainqueur en 2019, 2017, 2006 et 2005) et Rafael Nadal, et du non-vacciné Novak Djokovic (lauréat de 2014 à 2016 et aussi en 2012, 2011 et 2007), on pouvait imaginer que le tournoi de Miami serait encore assez ouvert cette année. Ceci, un an après avoir couronné l’étonnant Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur du jeune talent Jannik Sinner (7-6, 6-4).

Mais qui avait vu venir cette première demi-finale messieurs, programmée vendredi, entre Casper Ruud (tout de même 8e joueur mondial) et Francisco Cerundolo (103e) ? La réponse est simple : personne !