RFC Seraing: le retour de Jallow peut tout changer

Les internationaux rentrent au compte-gouttes de leurs périples. Le vestiaire sérésien se garnit à nouveau. Ablie Jallow, lui, n’a pas quitté le Pairay. Il a préféré soigner son genou, reprendre le rythme des entraînements collectifs avec opposition. L’ailier droit est sur la touche depuis un bon moment. Son dernier match disputé avec les Métallos remonte au 27 décembre, à Malines ! Une éternité. Il est en effet ensuite parti disputer la CAN avec la Gambie qui participait au tournoi pour la première fois de son histoire. Et il a éclaboussé la compétition de toute sa classe. Auteur du seul but des siens lors de la victoire sur la Mauritanie, il a remis le couvert à l’occasion du succès sur la Tunisie. Deux buts qui ont qualifié son pays pour un 8e de finael face à la Guinée que la Gambie a aussi battu. « Il fut ultra-performant durant cette CAN », s’exclame son ancien équipier sérésien, Théo Pierrot, aujourd’hui titulaire indiscutable à Lommel.