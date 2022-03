Quinze victoires d’affilée: Iga Swiatek assure en… nº1!

Elle n’a pas encore 21 ans (elle les fêtera dans exactement deux mois), mais elle ne tremble pas ! Depuis l’annonce surprise de la retraite effective (sur les courts et dans le classement) de Ash Barty, la semaine dernière, Iga Swiatek prouve qu’elle a les épaules assez solides pour directement assurer une succession digne, sur le trône mondial. Une première dans sa jeune carrière.

À Miami, la Polonaise assure, c’est clair. Dès samedi, elle avait justement besoin d’un succès pour être certaine de monter sur la plus haute marche du classement mondial, ce lundi, et elle n’a pas cédé à la pression émotionnelle et médiatique : 6-2, 6-0 contre la Suissesse Golubic.