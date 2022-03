Miami: Elise Mertens pour une place en finale du double, ce vendredi

La nº1 belge, associée à la Russe Kudermetova, défiera ce vendredi la paire américaine formée par Coco Gauff et Cathy McNally pour tenter d’avoir l’occasion de décrocher un nouveau titre à Miami.

On l’a un peu vite oubliée, Elise Mertens surprise d’entrée en simple par le jeune talent tchèque, Linda Fruhvitova (16ans), est toujours en lice à Miami ! Ce vendredi, avec sa partenaire russe Viktoria Kudermetova, la Limbourgeoise jouera la demi-finale du tournoi, en double, contre les Américaines Coco Gauff et Cathy McNally. Têtes de série nº1, Mertens et Kudermetova partent favorites contre les nº4.

Pour Mertens, c’est l’occasion de tenter de remporter 16e sacre en double (!), après avoir déjà enlevé Dubaï et disputé la finale à Doha, cette année, avec Kudermetova.