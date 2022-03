«Le jour où Vicky Dillon Billon n’a pas bu son bol de lait» : règlement de conte à O.K. Corral

Quand Vicky Dillon Billon fâchée, señor, elle toujours faire ainsi. Ou comment la colère d’une petite fille fait rougir le Far West.

On ne soupçonne pas ce qu’un bol de lait peut entraîner comme conséquence quand il se répand sur le sable chaud du grand ouest américain. En comparaison, John Wayne qui renverse son whisky sur son voisin de comptoir dans un saloon, c’est du pipi de chat ! Visez plutôt le splendide rififi que provoque l’incident au lactose dans Le jour où Vicky Dillon Billon n’a pas bu son bol de lait de Véronique Seydoux et Hélène Georges ! Très en colère depuis qu’elle a été grondée par sa mère pour avoir renversé son bol de lait, Vicky Dillon Billon va déclencher une véritable tornade dans les plaines du Far West.