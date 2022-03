La sève de bouleau: cet élixir qui donne le printemps à boire

Dans les pays nordiques, boire de la sève de bouleau est presque une pratique ancestrale. Sous nos latitudes, cet élixir printanier ne se consomme plus en pareille mesure, mais il pique la curiosité d’un nombre croissant d’adeptes séduits par ses vertus. Au Moyen-Âge, sainte Hildegarde lui attribuait des propriétés contre les ulcères, tandis que le médecin siennois Matthéole lui reconnaissait une efficacité pour rompre les calculs rénaux. Riche en oligo-éléments, en vitamines, en minéraux, celle qu’on appelle aussi « eau de bouleau » est surtout aujourd’hui plébiscitée pour son pouvoir purifiant et dépuratif. « Dans les pays du Nord, la sève de bouleau est consommée toute l’année et ses vertus évoluent au fil du processus de fermentation.