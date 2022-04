«Vous avez de ces mots»: {Rassuriste}, pas rassurant

Guerre en Ukraine, réchauffement climatique, pénurie des denrées alimentaires, crise énergétique, précarité sociale… N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Depuis quelques semaines, le moral est en berne, à juste titre. « Tout cela a éclipsé le covid », me souffle mon voisin. « Le covid ? Mais ça repart de plus belle », rétorque ma voisine. Qui en remet une couche : « Avec tous ces discours rassuristes, bonjour les dégâts ! »

Rassuristes ? Un froncement de sourcils me laisse entrevoir la perplexité de monsieur. Appel à l’aide reçu cinq sur cinq, cher voisin. D’autant que je constate avoir annoncé, il y a plus d’un an, un billet sur ce mot apparu dans le sillage des différents variants du SARS-CoV-2 et dont la fortune est proportionnelle à la propagation du virus.