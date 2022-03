Mobilité: du changement à la SNCB pendant les vacances de Pâques

Infrabel entreprendra également des travaux à différents endroits durant les vacances. En Wallonie, le gestionnaire du réseau réalisera des travaux entre Bruxelles-Midi et Nivelles du 2 au 17 avril, entre Mons et La Louvière du 9 au 17 avril et entre Gembloux et Namur les week-ends des 2 et 3 et des 9 et 10 avril. En Flandre, ils seront effectués en gare de Hasselt du 2 au 24 avril, en gare de Courtrai du 2 au 10 avril et entre Anvers-Central et Roosendaal aux Pays-Bas le week-end des 2 et 3 avril. La SNCB adaptera son plan de transport en conséquence.

Concernant les trains IC Namur – Charleroi-Sud – Maubeuge et IC Mons – Aulnoye-Aymeries, ils seront remis en service après les vacances de printemps.

Davantage de voyageurs

La SNCB s’attend néanmoins à plus de voyageurs vers les destinations touristiques pendant les congés. La compagnie ferroviaire a donc décidé de maintenir, voire de renforcer, son offre de trains vers et depuis des parcs d’attractions ainsi que vers et depuis la Côte, fait-elle savoir.