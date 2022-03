D1A: un duel des Sportings et la lutte pour le top 4 à l’affiche de la 33e journée

La course aux Playoffs va se poursuivre ce week-end en Pro League.

Après la trêve internationale, le championnat de Belgique de football reprend ses droits ce week-end avec la 33e et avant-dernière journée de la phase classique, qui sera marquée par un hommage à Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d’une leucémie à l’âge de 28 ans. Tous les joueurs de D1A et D1B porteront ainsi un brassard noir et les rencontres seront précédées par une minute d’applaudissements.

La lutte pour le top 4, qualificatif pour les Champions playoffs, sera au centre de l’attention ce week-end. Trois clubs, l’Antwerp, La Gantoise et Anderlecht, peuvent encore espérer les deux derniers tickets et accompagner l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges.