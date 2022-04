Pénurie d’infirmiers et d’infirmières: quelles solutions?

Bien que la pénurie d’infirmières préoccupe les partenaires sociaux depuis longtemps, Françoise Happart, directrice du département infirmier du CHU Tivoli depuis 1995, n’avait jamais connu des difficultés de recrutements, d’absentéisme et de départs aussi importantes que cette dernière année, ce qui nécessite pour elle de travailler sur la fidélisation des effectifs.

De son côté, Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE non marchand, parle d’une « pénurie réelle, mais relative. On ne manque pas de personnel diplômé, mais on manque de personnel disponible sur le terrain. Si on regarde le pourcentage de personnes que l’on pourrait retrouver si on avait des conditions de travail correctes, il est évident que nous n’aurions plus de pénurie en Belgique. »