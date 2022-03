«Sous d’autres formes nous reviendrons» : l’écriture et la mort

Claro publie un petit livre dense que l’on pourra mâcher et remâcher, dont le goût amer est de ceux qui éveillent l’esprit et les sens par les questions posées et par les emprunts à de nombreux textes traversés de pareilles interrogations, lacérant la langue et la vie – et la mort – sans répit. Sous d’autres formes nous reviendrons, affirme le titre. La littérature, cet ouvrage en fait la preuve, ne cesse de s’effacer et de renaître, de l’Ecclésiaste à Bernard Noël, en passant par Pétrone, Supervielle, Venaille et beaucoup d’autres.