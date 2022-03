Sonja Delzongle: «Sous la neige sont ensevelis des secrets»

On est dans les Hautes-Pyrénées. Un village, la forêt, de la neige partout. Un drame, en 1999 : Viktor et son épouse Dolores s’écrasent dans leur avion de tourisme dans le massif du Mont-Perdu, pas loin du village. En 2023, Antoine, le fils de Viktor et Dolores, y revient. Il devient l’adjoint d’Elda, la capitaine de la rurale. Et deux événements surgissent. Mathias, un éleveur de brebis, découvre sept bonshommes de neige en cercle dans son pré, et ces mots : « Ont vous auras ». Devant chez Ekaïn, sept bonshommes de neige aussi, et « Vous êtes morts ».