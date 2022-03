En Tunisie, bras de fer entre le président et les parlementaires après la dissolution du parlement

Le président Kaïs Saïed a annoncé, mercredi soir, la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Cette décision fait suite à la réunion par visio-conférence de 121 députés (sur 217) à laquelle ont pris part notamment les élus du parti Ennahda (islamo-conservateur), de Qalb Tounes (libéral) et de la coalition de la Dignité (islamiste radical). Lors cette « plénière », les parlementaires ont estimé que les conditions d’application de l’article 80 de la Constitution, invoqué par le Chef de l’État le 25 juillet dernier pour s’arroger des pouvoirs exceptionnels, n’étaient plus réunies et que les ordonnances qu’ils avaient prises depuis étaient nulles et non avenues.