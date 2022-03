Vaccination HPV pour tous et toutes Suite à une décision de justice du Tribunal du Travail actant l'inégalité concernant le remboursement de la vaccination contre les HPV, O'YES et ses partenaires ont décidé d'interpeller le gouvernement au sujet de l'inégalité de santé toujours existante. Il est encore temps de changer les choses !

Carte blanche - Par O’YES (Organization for Youth Education & Sexuality) ainsi que plusieurs cosignataires* Publié le 31/03/2022 à 15:28 Temps de lecture: 6 min

Les résultats d’une enquête récente (2019) sur la vaccination contre les HPV chez les élèves de 2e secondaire dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont frappants (1). Elle montre que le taux de couverture vaccinale de la 2e dose de vaccin contre les HPV est de 47% pour les élèves de la FWB. On note une petite différence entre les filles (50,2%) et les garçons (45,4%). L’objectif du programme HPV étant d’atteindre 80% de couverture chez les jeunes filles. Nous sommes loin du résultat espéré. Malgré l’augmentation récente du taux de vaccination et bien que la sous-estimation des chiffres présentés soit connue, les taux de couverture vaccinale contre le HPV restent encore trop bas.

Ces résultats sont cohérents avec une enquête récente menée par O’YES. A travers celle-ci, il est apparu que les participant·es ne se vaccinent pas pour trois raisons principales : un manque d’information sur la vaccination contre les HPV, une réticence de la part de certains parents et un prix élevé. Après avoir reçu un minimum d'informations, la majorité de personnes (63,2%) non vaccinées semble prête à se faire vacciner.

Limiter les transmissions

Une plus grande sensibilisation est donc nécessaire pour améliorer le taux de couverture, mais cela ne résoudra pas l’inégalité de santé liée au genre concernant l'accès au vaccin.

En effet, les filles et les garçons peuvent se faire vacciner via le programme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu’à 15 ans/pour les jeunes né·es à partir de 2006. Ensuite, pour les filles qui ont manqué cette opportunité, il existe un remboursement jusqu’à 18 ans via leur médecin traitant·e et/ou les pharmacies. Mais pour les garçons, cette opportunité n'existe pas ! Ils paient donc 382,5 euros de plus que les filles pour une vaccination complète. Et ce, malgré l’avis du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) qui est de vacciner les filles et les garçons jusqu’à 26 ans. Il est donc important de se rendre compte qu’à l’heure actuelle, les garçons de plus de 15 ans ne peuvent pas se protéger contre ce virus qui risque de leur causer des condylomes et/ou des cancers. Les HPV sont responsables de la majorité des cancers de la bouche, la gorge, l'anus et le pénis pour lesquels seul le vaccin est une approche efficace. De plus, les traitements curatifs sont extrêmement mutilants. En outre, vacciner les garçons permet de protéger les filles qui ne sont pas vaccinées et contribue à l'effort collectif de lutte contre les HPV.

Il en est de même pour les hommes gays et bisexuels, ainsi que les autres hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH). Alors qu’ils représentent la population la plus touchée avec une fréquence de cancers anaux et de condylomes très élevée, ils n’ont pas accès au remboursement du vaccin. L'incidence du cancer anal est 40 fois supérieure à celle connue par la population générale pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des d'hommes et 120 fois supérieure pour ceux d'entre eux vivant avec le VIH (2). La mortalité des HSH, suite à un cancer anal est de 31% dans les trois ans suivant le diagnostic (3). Il est indispensable de leur donner cet accès pour qu’ils puissent se protéger et, par conséquent, limiter les transmissions. Il en est de même pour les personnes immunodéprimées. Certains pays ou régions d'Europe, telles l'Ecosse, l'Irlande ou encore l'Italie du Nord (Veneto, Friuli-Venezia Giulia) proposent la vaccination gratuite pour ces deux groupes, parfois même sans limitation d'âge.

Une avancée vers plus d’égalité

Récemment, un jeune homme a dénoncé cette situation, n’ayant pas le même accès au vaccin que les filles de son âge et a déposé plainte. Avec le soutien de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, le plaignant a donc permis d’établir cette situation comme une discrimination fondée sur le sexe et sur l’orientation sexuelle. Le 30 mars dernier, le tribunal du travail de Bruxelles a décrété que cette inégalité concernant le remboursement de la vaccination contre les HPV est bel et bien « une infraction à la Loi Genre et à la loi Anti-discrimination« . Cette décision est une grande avancée vers l’égalité.

C’est pourquoi, nous souhaitons interpeller les autorités compétentes et les travailleur·euses de la santé afin de collaborer dans un effort concerté pour continuer la lutte contre cette inégalité. Plus concrètement, nous souhaitons obtenir : le remboursement de la vaccination pour les garçons jusqu’à 18 ans, un remboursement pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) jusqu’à 40 ans, ainsi qu’un remboursement pour les personnes immunodéprimées sans limitation d’âge. Ces revendications rejoignent les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé, ainsi que les recommandations européennes et mondiales.

