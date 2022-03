Tec: voici ce qui change dès lundi

Dès lundi, plusieurs retours à la normale verront le jour. Dans les régions du Brabant Wallon, de Charleroi et de Liège, il sera désormais possible de monter à nouveau par la porte avant du véhicule mais il sera également obligatoire de valider le titre de transport.

L’achat d’un titre de transport à l’intérieur du véhicule sera à nouveau possible pour autant qu’un passage à l’avant du véhicule soit possible. Dans le cas contraire, l’achat d’un billet devra continuer à se faire via les différents canaux de vente de la Tec.