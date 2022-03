Non qualifiée pour le Mondial 2022, l’Algérie dénonce un arbitrage «scandaleux» et veut faire rejouer le barrage retour contre le Cameroun (vidéo)

À la veille du tirage au sort de la phase finale du Mondial de football, l’Algérie vient de faire appel du résultat du match perdu 1-2 après prolongation mardi à Blida face au Cameroun. Une défaite qui élimine les Fennecs du Mondial au Qatar. La fédération algérienne (FAF) veut faire rejouer le match en raison de « l’arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat ».

Elle reproche notamment à l’arbitre gambien Bakary Gassama une faute sur le premier but camerounais. « La FAF est déterminée à user de l’ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l’honnêteté et la partialité (sic) de l’arbitrage », a-t-elle précisé. La fédération algérienne a demandé à la FIFA l’ouverture d’une enquête « pour faire toute la lumière sur l’arbitrage du match ».