Les cours de langue passent à côté de leur public réfugié

A la fin du premier semestre, on reçoit nos résultats et c’est l’hécatombe. » En 2018, alors qu’il est réfugié, Ahmad Wali Ahmad Yar suit un cours de français à l’EPFC, à Bruxelles. Le constat est amer. « En classe, la moitié des étudiants étaient européens et l’autre moitié venaient du Moyen-Orient. Si tous ceux originaires d’Europe ont réussi leur module de langue française, je suis le seul étudiant non européen à y être parvenu. Pourtant, Dieu sait que mes camarades avaient un niveau d’éducation équivalent à celui des apprenants européens. Ce n’est ni une question d’intelligence ni de bon vouloir », déplore l’Afghan, dérangé par cette expérience.