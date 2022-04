«Un stage de quatre mois chez Ikea vaudra toujours mieux qu’une expérience de 13 ans au Venezuela»

José Sanchez range tranquillement les couvercles, les marmites et les casseroles. La cuisine, c’est son rayon : « Je fais en sorte que tout soit propre, impeccable, que les allées soient bien rangées pour les clients. » Arrivé d’un Venezuela en crise politique en 2015, il avoue avoir retrouvé dans les allées du magasin Ikea de Mons le calme et la stabilité qui lui manquaient. Le quadragénaire participe à l’initiative « Travailler et grandir ensemble » depuis novembre dernier. Le projet, entamé en janvier 2021, a pour objectif d’insérer des réfugiés dans les équipes du magasin de meubles suédois. Deux sessions de stages de quatre mois ont déjà été proposées, et la troisième, à laquelle José participe, est en cours.