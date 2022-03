Salaire minimum: ce qui change à partir de ce vendredi

Le salaire minimum augmentera de 76,28 euros (hors indexation) à partir du 1er avril. Il s’agit de la première étape dans l’augmentation du salaire minimum en quatre phases négociée entre les partenaires sociaux du groupe des 10. Dans deux phases ultérieures (janvier 2024 et 2026), 35 euros brut seront ajoutés à chaque fois.

Il était question alors d’une augmentation faisant passer le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) à 1.700 euros par mois lors de la première phase. Mais, le montant sera plus élevé en raison des diverses indexations puisque l’indice pivot a été dépassé trois fois depuis la date de signature de cet accord. En conséquence, celui-ci sera finalement 100 euros plus élevés que prévu et s’établira à 1.806,16 euros.