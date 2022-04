Attente interminable, entretien traumatisant et incertitude sur l’avenir: quand demander l’asile abîme

J’ai l’impression d’avoir perdu six ans de ma vie. » Réfugié palestinien de 29 ans, Ismael* est arrivé en Belgique en septembre 2018. « Je suis venu ici parce que je voulais me construire. Je voulais continuer mes études, trouver un bon travail et faire de mon mieux pour aider des gens chez moi. Et je me suis retrouvé entre quatre murs, incapable de faire quoi que ce soit, parce que je ne pouvais qu’attendre une décision. » En trois ans, il a déposé trois demandes d’asile, reçu deux refus, et finalement obtenu son statut de réfugié en août 2021. A bientôt 30 ans, il est maintenant étudiant en marketing à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et prépare sa thèse. En plus des difficultés et traumatismes rencontrés dans son pays d’origine et sur le trajet jusqu’en Europe, il estime que le processus de demande d’asile en lui-même a mis à mal sa santé mentale.