Procès Arco - Deminor a déjà attiré 5.000 coopérateurs pour sa nouvelle procédure

Dans un jugement rendu début novembre, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles avait balayé les arguments de Deminor, qui représentait près de 2.200 coopérateurs d'Arco ayant perdu leur argent après la débâcle de Dexia qui a entraîné la mise en liquidation d'Arco, un important actionnaire du groupe franco-belge à l'époque. Deminor avait intenté une action contre Arco, Belfius -qui a succédé à Dexia Banque- et l'Etat belge dans l'espoir d'obtenir des dommages et intérêts.

En janvier, Deminor avait annoncé interjeter appel du jugement. Mais le cabinet de conseil entend courir deux lièvres à la fois et a appelé les coopérateurs qui n'étaient pas parties à la cause devant le tribunal à se signaler auprès de lui en vue de nouvelles "démarches juridiques." Ces coopérateurs avaient initialement jusqu'à jeudi pour s'inscrire mais il a été décidé de prolonger la période d'inscription. "Jusqu'à aujourd'hui, il y a environ 5.000 inscriptions de personnes qui n'étaient pas impliquées dans la procédure devant le tribunal pour l'entreprise. Les chiffres augmentent chaque semaine et la hausse s'accélère encore", indique Erik Bomans, CEO de Deminor.