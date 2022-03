Bilan: «Le XS a permis la prise de risque, l’ouverture aux jeunes compagnies»

Une page se tourne. L’arrivée de Pierre Thys à la direction du Théâtre National signe la naissance de nouveaux projets mais aussi, choix budgétaires obligent, la fin d’autres réalisations, parmi lesquelles le très emblématique Festival XS. Mis sur les rails en 2001 par Alexandre Caputo, l’événement a fait courir les foules pendant dix ans, à la découverte de formes courtes. On se souvient s’être glissée dans le monte-charge, sur les toits, dans les couloirs, dans les rues adjacentes et même dans le bureau du directeur pour découvrir des univers étonnants. On y a été enfermée avec des essaims de mouches (on vous retient, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola !). On y a vécu des mirages. On s’est serrés les uns contre les autres dans des jauges minuscules pour vivre en apnée des solos de toute beauté. Et puis surtout, on a vu éclore des spectacles qui ont connu ensuite une belle carrière : Dimanche de Focus et Chaliwaté, La ville des zizis