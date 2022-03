Au National, le Festival XS tourne court (mais que c’était bon!)

On dit des blagues que les plus courtes sont les meilleures. Au Théâtre National, où se déroule la dernière édition du Festival XS, on pourrait dire de même des spectacles. En dix ans d’existence, ce rendez-vous, techniquement fou, a prouvé qu’un format court pouvait être grand, voire grandiose. En assistant à la générale de l’événement jeudi soir et en crapahutant dans tous les recoins du théâtre – de l’atelier couture au studio son, du monte-charge à la cafétéria, du studio à la mezzanine – on s’est dit que ça allait drôlement nous manquer ce festival en forme de mine d’or d’où l’on extrait des pépites de cirque, de théâtre, de marionnettes, de danse ou de performance.