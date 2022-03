La Belgique au centre de la contrefaçon de cigarettes

Deux usines ont été démantelées par le service d’enquête de la douane ces derniers jours. Depuis le début de l’année, 177 millions de fausses cigarettes ont déjà été saisies et détruites.

Quinze tonnes de tabac, trois millions de cigarettes contrefaites et douze travailleurs originaires des pays de l’Est interpellés. Tel est le bilan d’une opération menée par les services de recherche des douanes dans un vaste entrepôt désaffecté d’Auvelais, dans la région namuroise. Sur place, les enquêteurs ont aussi mis la main sur des machines permettant de produire les cigarettes, de les sécher et de les emballer. D’un montant oscillant entre 500.000 et un million d’euros, elles ont déjà été détruites. Le démantèlement de cette usine fait suite à un autre qui a eu lieu à Arlon voici deux semaines. Il confirme la place prépondérante de la Belgique dans ce juteux commerce de contrefaçon.