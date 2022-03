Un dirigeant d’une grand nation du football l’affirme: «Les progrès sur les droits humains sont immenses au Qatar»

Regrettez-vous la mise en sommeil du projet de Mondial biennal ?

«Je crois qu’il faut qu’ils discutent parce que tout le monde n’était pas d’accord, surtout l’Europe. Le projet n’est peut-être pas enterré, mais il y a besoin de l’approfondir et d’avoir des discussions. On ne peut pas bâtir un projet sur des divergences, donc il est sous le coude quelque part et ressortira peut-être. (Sur la position de la France) Il faut que (la France) discute, qu’elle se réunisse davantage. Moi, j’étais plutôt favorable parce que les grands événements sont quand même ce qui attire le plus les gens. Le football a besoin de publicité dans beaucoup d’autres pays. L’Europe de l’Ouest est riche et a tendance à oublier de temps en temps l’Afrique et les autres. Pour ces pays, c’était sûrement une opportunité.»