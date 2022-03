Claude Bultot: «De plus en plus de gens veulent avoir un pied à terre à la campagne»

Claude Bultot est conseiller provincial PS et le bourgmestre d’Hastière depuis 25 ans. Il n’est pas surpris par les commentaires que suscitent les prix de l’immobilier dans sa commune, régulièrement annoncée comme celle ayant les prix de ventes immobilières les moins élevés de Belgique.

Selon vous, pourquoi Hastière est-elle considérée aujourd’hui comme la commune la moins onéreuse en matière d’immobilier ?

Nous sommes dans des zones où l’immobilier n’est pas cher, ça, c’est positif pour les jeunes du coin. Mais Hastière sort du lot dans le mauvais sens du terme et ces chiffres ne veulent rien dire, évidemment. Cette moyenne est le résultat de l’ensemble des opérations immobilières. On met dans le même panier une villa et un chalet.

Pourquoi dites vous que c’est négatif pour Hastière ?