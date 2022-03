La fréquentation des trains est en forte croissance

Les trains largement désertés des deux années écoulées seront probablement bien vite oubliés. Même limité par les journées de télétravail, le retour au bureau ramène nombre de navetteurs sur le chemin des gares. A la SNCB, on présente déjà les premiers chiffres de la reprise.

« Depuis l’assouplissement des mesures covid, le nombre de voyageurs représente 80 % de celui d’avant la crise sanitaire, qui était de 900.000 voyageurs par jour en 2019 », explique la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux. Un bond important. Ce chiffre était d’un peu plus de 60 % fin 2021. Un résultat qu’il faut, selon la SNCB, attribuer à la combinaison entre l’assouplissement des mesures sanitaires et la hausse des prix de l’énergie et du carburant. « Le train est une excellente alternative à la voiture et permet en plus de prendre du temps pour soi pendant le trajet », ajoute Elisa Roux. « De plus, c’est le moyen de transport durable par excellence. »