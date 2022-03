DPG Media et le groupe Rossel finalisent l’acquisition de RTL Belgium

En juin 2021, DPG Media et le Groupe Rossel annonçaient leur intention d’acquérir RTLBelgium. Cette acquisition est aujourd’hui concrétisée : DPG Media et Groupe Rossel sont dorénavant chacun actionnaire à 50 % de RTL Belgium, qui comprend les chaînes de télévision RTL TVI, Club RTL et Plug RTL, les radios Bel RTL & Radio Contact ainsi que leurs webradios, le service de streaming RTLplay, la plateforme d’information RTL Info et la régie publicitaire IP.

« Changer d’actionnaires est une étape importante pour une entreprise, explique Bernard Marchant, CEO du groupe Rossel. Notre projet pour RTL Belgium est ambitieux et volontariste. Le partenariat solide et complémentaire que nous formons avec DPG Media mettra à la disposition des équipes de RTL les moyens pour saisir et relever les opportunités dans un paysage médiatique en pleine mutation. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir commencer le travail. »