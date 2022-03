L’Europe rêve d’investir son jardin

Parmi les recommandations des experts, la couverture de la trémie du tunnel. Ce qui libérerait le parc de sa balafre polluée. Et permettrait d’utiliser la dalle.

Athéna séduira sans aucun doute par son ambition la plus concrète, à ce stade : la couverture de la trémie du tunnel, balafre polluée et bruyante. L’idée séduit, sur papier, depuis longtemps, cette fois, elle charpente le dossier. Parce qu’elle permet de rendre au parc une continuité, bienvenue pour ses usagers et sa biodiversité. Mais aussi parce que l’espace gagné sur la voiture pourrait rencontrer les intérêts des institutions européennes, en particulier celles qui ont Schuman pour adresse.