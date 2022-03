Volkswagen rappelle des modèles hybrides pour risque d'incendie

Les modèles concernés ont été assemblés entre 2019 et 2022. Sont concernés tant des modèles VW, avec des variantes de Golf, Tiguan, Passat, Arteon et Multivan, que certains véhicules des marques Audi, Seat et Skoda.

Les propriétaires seront avertis individuellement et invités à ramener leur véhicule au garage pour remédier au problème.