Bruxelles: comment le Cinquantenaire se projette en bicentenaire

Ce vendredi, le conseil des ministres lancera officiellement l’opération « 50-200 », nom de code pour un « redéploiement du site du Cinquantenaire à l’horizon 2030 ». L’ambition dépasse de loin les réfections de toiture et rénovations de châssis des musées. Il s’agit en réalité de transformer le site – les bâtiments, le parc, l’esplanade – de fond en comble, en se donnant comme prétexte le bicentenaire du pays, et comme moteur l’alignement des intérêts de trois niveaux de pouvoir. L’Etat fédéral, confronté à la désuétude de ses musées, la Région, gestionnaire d’un parc balafré, insécurisé, sous-exploité, et les institutions européennes, désireuses de s’ancrer durablement dans le paysage bruxellois se sont en effet accordés, ces derniers mois, pour donner, ensemble, un avenir culturel, européen, citoyen, vert au site. Quatre marqueurs qui tracent les grandes lignes d’un projet né en 2020 au cabinet du secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS) et porté, depuis, par Paul Dujardin (ex-Bozar).