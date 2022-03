Hadrien Kent, Alex Taylor, Irvine Welsh… les poches des Livres du Soir

Pas mal de violence et de sang dans vos poches cette semaine, mais aussi une pépite de douceur utopiste : et si le candidat de la paresse remportait les présidentielles françaises d’avril ? Ce qu’il ne faut pas manquer.

Hadrien Klent

Lecture plaisir et malicieuse, « le » roman souriant et érudit de ces élections françaises. Alors que la gauche est laminée, la droite point trop vaillante, alors qu’on parle Ukraine, grand remplacement et report de l’âge de la pension, ce roman imagine tranquillement la victoire d’une utopie progressiste : Émilien Long, Prix nobel d‘économie, auteur d’un retentissant Le droit à la paresse au XXIe siècle (clin d’oeil) accepte de se présenter à l’élection présidentielle comme candidat de la paresse. Le livre s’ouvre le 10 avril 2022, suspense !

Le Tripode, 360 p., 10 €

Le sang ne suffit pas ***

Alex Taylor