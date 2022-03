L’agenda des Livres du Soir

Veronika Mabardi et Jean-Marc Turine sont chez Tropismes à Bruxelles le mardi 5 à 19 h, avec respectivement Sauvage est celui qui se sauve et Révérends Pères (tous deux Esperluète).

Jean-François Malix et Patrick Hannot discutent « Nous faut-il vraiment une religion ? » à Chapitre XII à Ixelles le mercredi 6 à 18 h.

Diana Evans et Chika Unigwe, deux grandes romancières anglophones d’origine nigériane, se rencontrent à Passa Porta à Bruxelles pour présenter leurs nouvelles parutions en français : Ordinary People (Globe) et Fata Morgana (Globe). C’est le jeudi 7 à 20 h.

Mary Beard, sommité mondiale de l’histoire de l’antiquité classique et féministe (Les femmes et le pouvoir – Un manifeste, Pocket) est à Bozar le jeudi 7 à 20 h. Dans la série Meet the writer.

Le printemps du livre de Montaigu, ces samedi 2 et dimanche 3 avec 200 invités dont Clara Dupont-Monod, Christophe Boltanski, Julia Kerninon. Infos : printempsdulivre.terresdemontaigu.fr/