ONEM: la crise a coûté 6,8 milliards, 850.000 bénéficiaires du chômage temporaire en 2021

"L'ONEM a réussi, dans un contexte difficile, à remplir ses missions. L'économie belge est plus forte qu'elle ne l'était avant la crise. On s'attendait à des pertes d'emploi plus importantes mais ça n'a pas été le cas. Le choc de la crise a été amorti. L'économie a excellemment bien rebondi. Le chômage complet est moindre qu'en 2019 et l'ONEM a joué son rôle et le marché de l'emploi s'est montré résilient", a souligné Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-général de l'ONEM en préambule de la présentation. "Le dispositif du chômage temporaire a fonctionné à plein régime et a parfaitement assuré sa fonction protectrice en compensant au mieux les pertes temporaires d'activités économiques", a-t-il ajouté.

Au niveau budgétaire, la crise sanitaire a eu des conséquences importantes. En 2020 et 2021, elle a généré un coût supplémentaire de 6,75 milliards d'euros pour l'ONEM (environ 4,7 milliards en 2020 et 2 milliards en 2021). Les dépenses réelles auront donc été de 10,86 milliards en 2020 et 8,26 milliards en 2021.

Géographiquement parlant, le chômage temporaire par rapport au nombre de travailleurs salariés a été le plus important en 2021 dans les provinces du Hainaut (5,5%) et de Flandre occidentale (5,4%). On retrouve aux antipodes les deux Brabants (2,9%).

Sans réelle surprise, la raison principale du chômage temporaire en 2021 a été, comme en 2020, la crise sanitaire et la force majeure qu'elle a représentée (93,8%).

L'ONEM a aussi détaillé le chômage temporaire force majeur relatif aux inondations du mois de juillet 2021. Ainsi, quelque 12.395 personnes - 4.462 rien que pour le mois de juillet - ont perçu des allocations pour un montant total de 7,26 millions d'euros.

Le chômage complet indemnisé a, quant à lui, été à son niveau le plus bas depuis 1978, a précisé l'ONEM. En 2021, le nombre moyen d'allocataires est passé à 346.498 par mois, contre 378.147 un an plus tôt. "Et ce malgré la crise actuelle", s'est satisfaite l'institution publique. Sur les cinq dernières années, il s'agit d'une baisse de 28,9%.

Les allocations d'interruption ont, pour leur part, retrouvé leur niveau d'avant crise. En moyenne, 231.127 travailleurs ont perçu une allocation d'interruption mensuelle en 2021, contre 252.046 en 2020. Sur les cinq dernières années, l'ONEM constate que les congés thématiques ont pris de plus en plus de place (30,1% en 2017 pour 42,7% en 2021), alors que la part respective des crédits-temps et les interruptions de carrière s'érodent progressivement.

L'ONEM a aussi mené, comme chaque année, des contrôles. Même si, en période de crise, l'institution reconnaît qu'ils ont été plus souvent "a posteriori", afin de pouvoir verser les allocations "le plus rapidement possible" face à l'urgence de la situation. La part la plus importante concerne les contrôles avec des croisements de données (datamatching et datamining): 66.804 ont été menés en 2021 (contre 55.818 en 2020) et 32.660 infractions ont été recensées (20.303 en 2020). Mais des contrôles sur le terrain ont aussi été menés: 46.383 (42.476 en 2020) pour 13.308 infractions (10.652 en 2020).