Le journalisme littéraire a un prix

Le journalisme littéraire, on l’appelle aussi non-fiction littéraire, est un genre d’écriture qui utilise des techniques littéraires pour créer des récits factuellement précis. Le journalisme raconte des faits, le roman divertit, le journalisme littéraire utilise le style de l’un et de l’autre. C’est un genre illustré particulièrement par De sang-froid de Truman Capote ou Into the Wild de John Krakauer. En France, il n’y a pas de prix pour récompenser ces œuvres. Jusqu’ici, parce qu’un nouveau prix vient d’être créé, c’est le prix Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur en 1964, qui sera remis pour la première fois le 13 juin 2022. Il récompense l’enquête d’un journaliste célébré pour ses qualités littéraires ou un roman renforcé par une investigation journalistique et appelle « le récit journalistique à se distinguer grâce à son talent littéraire et le roman à se documenter solidement ».