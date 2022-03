Anderlecht entre deuil et espoir de résurrection

Concédée dans les derniers instants du match et contre le cours du jeu, la défaite à Gand voici quinze jours a fait très mal aux Anderlechtois. D’autant plus mal qu’elle les a relégués à la cinquième place, une position où ils n’ont plus leur sort en main à deux journées de la fin de la phase classique. Tout cela alors que le Sporting est souvent apparu en progrès cette saison. Aussi paradoxal que frustrant.

Les Mauves veulent encore y croire, croisant les doigts pour que l’Antwerp ou Gand perdent des points face à OHL et au Cercle pendant qu’ils engrangeront la totalité de l’enjeu contre Charleroi dimanche et à Courtrai dans dix jours. Ce scénario n’est pas exclu, mais un ticket pour les Playoffs 1 n’en est pas moins compromis pour les Bruxellois. S’il était condamné aux PO2, Anderlecht confirmerait la démarche qui est la sienne depuis cinq ans, en dépit de progrès indéniables cette saison : un pas en avant pour deux pas en arrière.