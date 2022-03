Bruxelles: la RTBF tient sa future ligne de tram, voici ce qui va changer

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi le tracé d’une ligne de tram qui desservira le site Mediapark à Schaerbeek, avant de poursuivre sa trajectoire à Evere et Woluwe-Saint-Lambert.

Le projet Mediapark doit sortir de terre dans les prochaines années. Il accueillera le nouveau quartier Reyers dédié aux médias, avec notamment la RTBF et BX1. Environ 1.600 logements, dont 38 % à finalité sociale, et un parc d’environ neuf hectares font partie du programme. Dans son accord de majorité, l’exécutif bruxellois avait prévu une nouvelle ligne de tram pour faciliter l’accessibilité du nouveau quartier. L’équipe du ministre-président Rudi Vervoort (PS) s’est accordée jeudi sur son futur tracé. Le tram relie Meiser et le Cora de Woluwe-Saint-Lambert.

Sa trajectoire borde notamment le boulevard Reyers, la rue Colonel Bourg et la future passerelle George de Lombaerde. Elle passera à proximité de la RTBF et reliera trois communes, à savoir Schaerbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert. Par ailleurs, les autorités bruxelloises comptent améliorer la circulation du tram 7. Ce dernier partage actuellement une partie de son trajet avec le tram 25. La ligne de tram 7 profitera à l’avenir de son propre tracé. Enfin, la rue Colonel Bourg bénéficiera d’un réaménagement.