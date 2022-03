Patrick Lefevere sur une possible absence de Wout van Aert au Tour des Flandres: «Une course différente sans lui»

La présence de Wout van Aert dimanche sur la ligne de départ est compromise. Le champion de Belgique « ne se sent pas bien », et a renoncé à effectuer la reconnaissance du parcours du Ronde prévue ce jeudi.

Le ’Wolfpack’ alignera le vainqueur sortant, Kasper Asgreen. « Je crois en lui. Il est en ordre et Florian Sénéchal va bien aussi. Nous ne sommes pas aussi forts dans la profondeur que les autres années, mais nous allons courir avec les gars qui sont disponibles. Lors d’A Travers la Flandre, nous n’étions pas si mal. Plusieurs gars ne sont pas là et ceux qui sont présents manquent encore un peu de rythme de course, mais je remarque une progression. »

Wout van Aert est incertain pour dimanche. « S’il ne prend pas le départ, le déroulement sera différent », pense Lefevere. « Mathieu (van der Poel) et Wout sont deux coureurs qui foncent toujours, qui ne spéculent pas, ils vont à bloc et ne jouent pas de petits jeux. Pour mon équipe, cela a déjà payé, car dans le final, ils se regardent parfois un peu trop. »

Le ’Wolfpack’ est réputé pour prendre la course en mains. Selon Lefevere, « une manière différente de courir » sera nécessaire. « Nous devons être plus intelligents. Normalement, nous menons la course, mais ce ne sera pas le cas. Quoi qu’il en soit, nous ne paniquons pas. La panique est toujours mauvaise conseillère. Nous devons simplement tirer les leçons de cette période difficile et regarder les choses course par course. »