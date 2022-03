Le télétravail a mis un bémol aux bouchons

Depuis les passages en code orange, puis jaune, ces dernières semaines, les navetteurs sont de plus en plus nombreux à retrouver les joies des embarras de circulation. Pourtant, si le trajet en voiture entre la maison et le bureau a retrouvé son âcre goût de bouchon, les chiffres fournis au Soir par Vias (l’ex-Institut belge de la sécurité routière), montrent que l’on n’a pas, jusqu’à présent, retrouvé le niveau d’embouteillage que l’on connaissait au mois de février 2020, dernier mois complet avant la pandémie (1). Et ce bémol, léger mais bienvenu, c’est principalement au télétravail que les automobilistes le doivent.