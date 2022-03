5.000 bambins de plus pourront être gardés d’ici 2026

C’est loin des 11.000 places nécessaires, mais l’effort ne serait possible sans la décision des Régions wallonne et Bruxelles-Capitale d’aider la Fédération Wallonie-Bruxelles à financer nouvelles structures et personnel supplémentaire.

Bonne nouvelle pour les parents. 5.243 places d’accueil vont être créées en Fédération Wallonie-Bruxelles d’ici 2026. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo). Une décision qui ne sera cependant possible qu’avec l’aide financière des Régions wallonne et Bruxelles-Capitale pour le financement des nouvelles structures et pour le paiement des salaires, via les contrats APE (aides à la promotion de l’emploi) en Wallonie ou ACS (Agent contractuel subventionné) à Bruxelles.

